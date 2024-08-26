Раскрыты цели удара по энергосистеме Украины

Минобороны заявило об ударе по электроподстанциям и газостанциям ВПК Украины

Фото: РИА «Новости»

Целями массированного удара высокоточным оружием большой дальности, авиации и беспилотников российских войск стали электроподстанции, газокомпрессорные станции, входящие в энергоструктуру Украины, а также военные аэродромы ВСУ. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что под удар попали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

В пресс-службе подчеркнули, что все эти критически важные объекты инфраструктуры обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того в ходе удара уничтожены места хранения полученных от стран Запада боеприпасов для истребителей  на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — подчеркнули в Минобороны.

Министр энергетики Украины Герман  Галущенко  заявил, что после серии прогремевших взрывов ситуация в энергосистеме страны стала критической. Он добавил, что ремонтные бригады выехали на место для ликвидации последствий.

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