Замглавы администрации Корочанского района Нечипоренко погиб при взрыве боеприпаса

В Корочанском районе при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким», — написал он.

Ранения получили главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков, а также глава Корочанского района Николай Нестеров. Врачи уже оказали им помощь, сейчас представители власти находятся на рабочих местах. Подробности происшествия пока неизвестны.

Гладков также сообщил, что украинские боевики обстреляли город Шебекино. Пострадали шесть человек. Пятеро из них получили ранения рук и ног и автобусах. Всех пострадавших доставили в больницу.

В ночь на 2 июня российские военные уничтожили над Белгородской областью беспилотник. Еще один сбили утром. В Белгороде сработали сирены ракетной опасности. Жителей попросили спуститься в укрытия.