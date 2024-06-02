Еще один беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью утром 2 июня

Фото: РИА «Новости»

Над территорией Белгородской области уничтожили еще один украинский беспилотник. Об этом информировало Минобороны.

Украинские боевики совершили очередную попытку атаки в 06:50. Применялся беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей российской системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Раненых нет. В нескольких населенных пунктах зафиксировали повреждения частных жилых домовладений и автомобилей, в селе Севрюково пострадала линия электропередачи.

Ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями и акваторией Азовского моря. Ранним утром в Белгороде и Белгородском районе примерно в течение часа действовал режим ракетной опасности.

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте