Режим ракетной опасности объявили в Белгороде

Сирены ракетной тревоги звучат в Белгороде и Белгородском районе. Жителям следует спуститься в укрытия и оставаться там до отбоя ракетной опасности, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Украинские боевики атаковали Белгород утром 2 июня. Системы противовоздушной обороны сбили над городом несколько воздушных целей.По словам губернатора, один из осколков пробил багажник автомобиля.

Удары ВСУ также зафиксировали в селе Севрюково под Белгородом. Из-за действий украинской армии повреждения получили пять жилых домовладений, одну машину посекли осколки.

В результате атаки ВСУ на поселок Майский в одном из домовладений пострадал отлив и автомобиль. ВСУ также ударили по селам Шишино и Зеленая поляна.

Утром того же дня в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Причиной его смерти стала детонация боеприпаса.