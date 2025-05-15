Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле, где ее руководитель Владимир Мединский планирует дать заявление для прессы. Об этом сообщил ТАСС.
Заявление ожидают в 17:30 по московскому времени. При этом переговоры с Украиной до сих пор не начались, но речи об их отмене или переносе не идет.
Ранее Мединский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российская делегация на переговорах готова к компромиссам. Настрой переговорщиков он охарактеризовал как рабочий.
Кроме него самого диалог вести будут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
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