Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле, где ее руководитель Владимир Мединский планирует дать заявление для прессы. Об этом сообщил ТАСС .

Заявление ожидают в 17:30 по московскому времени. При этом переговоры с Украиной до сих пор не начались, но речи об их отмене или переносе не идет.

Ранее Мединский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российская делегация на переговорах готова к компромиссам. Настрой переговорщиков он охарактеризовал как рабочий.

Кроме него самого диалог вести будут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.