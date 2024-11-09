Захарова высмеяла слова Кулебы о том, что США знали о поражении Украины до СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, рассказавшего, что в США знали о поражении его страны еще до начала российской спецоперации. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — уточнила дипломат.

До этого Кулеба рассказал, что еще до начала СВО американская разведка доложила президенту Джо Байдену о поражении Украины. По его словам, так считала не только разведка, но и военные, ЦРУ и политические аналитики.

Бывший украинский министр признался, что конфликт с Россией был неизбежен. Украина могла только получить небольшую отсрочку, поэтому и просила западные страны ввести против РФ превентивные санкции, но Киеву отказали.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал президента Владимира Зеленского задуматься не о личных амбициях, а о судьбе страны, согласившись на диалог о завершении украинского конфликта.