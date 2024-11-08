Депутат Рады Шевченко: для Зеленского настало время начать диалог с Россией

Президенту Владимиру Зеленскому пора согласиться на диалог о завершении конфликта даже в ущерб личным амбициям. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко сообщил в своем Telegram-канале.

«Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций», — написал он.

По мнению депутата, если Зеленский не решится на этот шаг, то западные союзники сами примут подобное решение и захотят избавиться от него.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что перед началом СВО западные союзники хотели заставить Зеленского написать видеозавещание. Он признал, что Запад еще до конфликта был уверен в проигрыше ВСУ.

По мнению другого депутата Верховной рады Александра Дубинского, Зеленский не сможет стабилизировать ситуацию на фронте. Украинский лидер выразил уверенность, что у Дональда Трампа не получится остановить боевые действия.