Кулеба: у Байдена на столе перед началом СВО был документ о падении Украины

Перед началом спецоперации у действующего президента США Джо Байдена на руках был документ от американских спецслужб о падении Украины. Об этом бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в интервью «24 каналу» .

«У него на столе лежит какая-то папка, в которой четко написано, что Украина погибнет. В этом были единодушны разведка, военные, политические аналитики и ЦРУ», — сказал он.

Кулеба заявил, что видел документ своими глазами во время поездки в США. Он выразил уверенность, что именно по этой причине Байден и его администрация не исключали возможности создания правительства Украины в изгнании.

По словам экс-главы МИД, у страны не было никаких шансов, чтобы предотвратить конфликт с Россией. Он отметил, что единственным выходом могла стать небольшая отсрочка для подготовки украинских властей.