Украина не имела никаких шансов, чтобы предотвратить конфликт с Россией. С таким заявлением в интервью «24 каналу» выступил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что единственным выходом могла стать небольшая отсрочка, чтобы Украина получила время на подготовку. Для этого страна просила Запад ввести против России превентивные санкции, но получила жесткий отказ.

«Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше. Партнеры, к сожалению, тогда не сделали почти ничего, чтобы реально усилить нас», — заявил Кулеба.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что вина за затягивание конфликта на Украине полностью лежит на странах Запада, которые добились того, что два славянских народа убивают друг друга. По его словам, расчеты европейских и американских политиков поставить русских на колени оказались ошибочными и теперь за них придется расплачиваться.