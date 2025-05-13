Уиткофф назвал главные темы переговоров между Россией и Украиной

Отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф в интервью Breitbart .

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник добавил, что проделана большая работа для решения основных проблем. Теперь главные спорные вопросы связаны с пятью регионами.

«Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами», — отметил американский чиновник.

По его словам, мирное соглашение невозможно без одобрения президента Владимира Путина.

Уиткофф также рассказал, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине не только с Россией и Украиной, но и с советниками по национальной безопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в переговорах в Турции в случае принятия предложения лидера США Дональда Трампа о прекращении огня. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность прямого диалога с Россией в Стамбуле.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что президент России четко и недвусмысленно обозначил позицию по переговорам с Украиной. Он также отметил, что в Кремле услышали угрозы со стороны Запада в случае отказа ввести 30-дневное прекращение огня.