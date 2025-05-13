Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле

Подоляк: Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от участия в переговорах с кем-либо из российских представителей, кроме президента России Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-проекта The Breakfast Show заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Зеленский в Стамбуле не будет встречаться с каким-либо другим представителем России, кроме Путина», — сказал он.

На вопрос о том, готов ли украинский лидер участвовать в переговорном процессе с, например, помощником президента России Владимиром Мединским, Подоляк ответил отрицательно.

По мнению советника главы офиса Зеленского, встречи в другом формате и на другом уровне не имеют смысла и только оттягивают момент заключения мира. Он добавил, что завершить украинский конфликт смогут исключительно лидеры государств, потому что только они уполномочены принимать внешнеполитические решения такого масштаба.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф обозначил главные темы на предстоящих российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта. По его мнению, стороны обсудят отказ Киева от территорий, использование ЗАЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.