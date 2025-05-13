У Владимира Зеленского в Стамбуле 15 мая будет последний шанс спасти Украину — в противном случае российские войска продолжат давить, пока фронт не рухнет и ВСУ не потерпят сокрушительного поражения. Об этом написал в колонке для 19FortyFive подполковник американской армии в отставке, военный эксперт Дэниэл Дэвис.

Он заявил, что Зеленский не желает документировать реальность, в которой ВСУ за три года потеряли более миллиона человек, но урегулирования ему не избежать — и чем дальше, тем более тяжелыми и невыгодными будут условия.

При этом главу киевского режима подзуживают европейские партнеры, вынудившие его отказываться от дипломатического решения конфликта и в Стамбуле три года назад, и позже.

«Я считаю, что Россия либо дожмет противника за столом переговоров, выставив драконовские условия (что, собственно, уже сделала), либо решит, что наилучшая гарантия желанного исхода — продолжение боевых действий до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели», — подытожил Дэвис.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский не будет встречаться в Стамбуле ни с кем, кроме лично Владимира Путина.