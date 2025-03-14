Посольство России в Австралии поблагодарит австралийцев от лица бойцов ВС РФ за брошенные ВСУ в зоне спецоперации бронетранспортеры Bushmaster. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — написала дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявление командира одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид, опубликованное в Telegram-канале ведущего «Соловьев.LIVE» Владимира Соловьева. Военный отметил, что австралийские машины отлично им послужат.

Австралия передала Украине 75 бронетранспортеров, из которых на ходу осталось не более пары десятков. Как заметил Аид, эти машины слишком тяжелые и неуклюжие для ведения боевых действий, что уже продемонстрировал «курский чернозем», который «ее кушает».

Ранее МИД Италии вызвал российского посла, чтобы выразить недовольство из-за высказываний Захаровой в адрес президента Серджо Маттареллы. Последний на лекции в учебном заведении провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом.

Захарова же напомнила, что именно в Италии зародился фашизм, а позже итальянские военные вместе с немецкими нацистами напали на СССР и уничтожали советский народ.