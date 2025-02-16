Захарова предупредила о последствиях за сравнение России с Третьим рейхом

Захарова: сравнение России с нацистской Германией не останется без ответа

Фото: РИА «Новости»

Сравнение России с нацистской Германией, которое прозвучало из уст президента Италии Серджо Маттарелла, будет иметь последствия. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она напомнила, что Маттарелла на лекции в одном из учебных заведений провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом.

«Это никогда не будет оставлено без последствий», — отметила Захарова.

Она напомнила, что именно в Италии произошло зарождение фашизма. К тому же, итальянские военные были в рядах тех, кто нападал на СССР и уничтожал российский народ. Захарову возмутило, что президент Италии сравнивает Россию с Германией в год 80-летия Победы.

Дипломат добавила, что российский МИД выразил возмущение по поводу высказывания Маттареллы. После этого общественные деятели и граждане Италии создали петицию, в которой извинились перед россиянам за «недостойные слова» своего президента.

Ранее Захарова заявила, что странам Европы нужно взять политическую карту, чтобы осознать, что без России они существовать не могут.

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