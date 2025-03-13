МИД Италии вызвал российского посла из-за слов Захаровой

МИД Италии пригласил российского посла после критики официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в адрес президента Серджо Маттареллы. Об этом глава итальянского МИД Антонио Таяни Таяни сообщил на своей странице в соцсети X.

«Поэтому я принял решение вызвать посла РФ», — написал он.

Министр выразил недовольство по поводу высказываний Захаровой и подчеркнул значимость Маттареллы как символа мира и национального единства.

До этого президент Италии заявил, что Россия якобы угрожает Европе своим ядерным оружием. В ответ Захарова назвала это ложью и дезинформацией.

По словам дипломата, сравнение России с нацистской Германией, озвученное президентом Италии Серджо Маттареллой, будет иметь последствия. Она напомнила, что Маттарелла, выступая перед студентами, провел исторические параллели между Россией и Третьим рейхом.