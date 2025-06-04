Захарова объявила о скором начале передачи тел погибших украинских военных

Россия в ближайшее время начнет процесс передачи шести тысяч тел погибших украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила, что с такой инициативой российская делегация выступила в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

«В качестве жеста доброй воли российская сторона передаст Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время», — заявила Захарова.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта прошел в Стамбуле в минувший понедельник, 2 июня. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский объявил о передаче 6000 тысяч тел погибших украинских военных.

Он подчеркнул, что трупы находятся в замороженном состоянии и прошли процедуру ДНК для установления личностей погибших. Мединский добавил, что если Украина готова передать тела погибших российских военных, то их обязательно примут.

Также стороны договорились о самом крупном обмене военнопленными, получившими тяжелые ранения, страдающими серьезными заболеваниями, а также молодыми бойцами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех».

Российская делегация выступила с отдельной инициативой о прекращении огня на определенных участках фронта, чтобы командование украинских войск забрало тела погибших солдат. Главным итогом встречи стал обмен меморандумами с условиями прекращения конфликта.