Пиар на детях. Как Украина превратила переговоры в шоу для сердобольных европейцев

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по мирному урегулированию российско-украинского кризиса. О прекращении огня стороны не договорились, однако согласовали масштабный обмен пленными. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал встречу великолепной. Подробности — в материале 360.ru.

Почему задержалось начало переговоров России и Украины 2 июня Переговоры должны были начаться во дворце Чираган в 13:00 2 июня. В 12:50 делегации уже были на месте. В состав российской, которую возглавил Владимир Мединский, вошли 12 человек. Украину представляли 14 во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым. Судя по кадрам с места события, некоторые из членов группы были одеты в военную форму. Во встрече также участвовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Начало переговоров затянулось больше чем на полтора часа. По информации издания «Страна.ua», причиной тому послужило желание Умерова сначала пообщаться с Фиданом.

Интересно Источник РИА «Новости» отмечал, что перед началом переговоров прошла двусторонняя встреча Мединского и Умерова. Она длилась более двух с половиной часов. Источник РИА «Новости» отмечал, что перед началом переговоров прошла двусторонняя встреча Мединского и Умерова. Она длилась более двух с половиной часов.

В 14:45 процесс наконец стартовал. Обмениваться рукопожатиями российская и украинская делегация не стали, отметила «Газета.ru».

Переговоры открыл турецкий министр иностранных дел. Он заявил, что регулярные контакты сторон способствуют укреплению взаимного доверия, а также выразил надежду на конкретный прогресс в кратчайшие сроки. Встреча продлилась больше часа и завершилась к 15:58. Диалог стороны вели на русском языке, подчеркнуло РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной

По итогам встречи делегации обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию конфликта. В российский документ включили три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.

«Первый — как достичь настоящего, долгосрочного мира. Второй — какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность», — сказал Мединский. В одностороннем порядке Россия решила передать 6000 замороженных тел погибших украинских офицеров. Передача состоится на следующей неделе. Если на украинской стороне есть тела российских военнослужащих, то страна их примет, но информации об этом пока нет.

Фото: РИА «Новости»

Мединский отметил, что Москва и Киев создадут медицинские комиссии, чтобы обмениваться тяжелоранеными бойцами без крупных политических решений. Кроме того, сторонам удалось договориться о самом крупномасштабном обмене пленными. Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу «всех на всех».

«Это гуманитарный жест с нашей стороны. По такой же формуле, „всех на всех“, будут обменены молодые солдаты возраста до 25 лет», — подчеркнул глава российской делегации.

Помимо этого, Россия предложила прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы украинская сторона могла забрать тела своих солдат. Это делается для предотвращения антисанитарной ситуации в серой зоне, которая может начаться с наступлением жары.

Фото: РИА «Новости»

Постыдная пиар-компания Украины Отдельно Мединский остановился на так называемом детском сюжете, тему которого неоднократно поднимала Украина. «Что у нас звучало в последнее время? <…> Сначала полтора миллиона украинских детей похищено русскими. Потом 200 тысяч украинских детей похищено русскими. Теперь официальная цифра — 20 тысяч детей похищено русскими. Мы все время пытались как-то документально подтвердить», — сказал помощник Путина. По словам главы российской делегации, данные так и не подтвердили, и позиция Украины по этому вопросу строится на голых цифрах. Мединский подчеркнул, что в Россию эвакуировали исключительно тех детей, которые в результате кризиса оказались между двух огней. При этом, если находятся родители или родственники, семьи обязательно воссоединяют. «Мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, а 339 фамилий. По каждой из них мы будем отрабатывать», — сказал политик.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что российский офис уполномоченного по правам ребенка вернул 101 ребенка, за этот же период с украинской стороны — только 22 ребенка. Российские дети также могут оказаться в зоне боевых действий и потерять контакт с родителями.

Украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. <…> Если вы хотите вышибить слезу, значит покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Вот и показывают. <…> И эту постыдную пиар-кампанию надо, конечно, прекратить. Владимир Мединский глава российской делегации

Помощник российского президента подчеркнул, что нет ни одного похищенного Россией ребенка, однако есть дети, которых российских солдаты спасли ценой своей жизни, вывезя из зоны боевых действий.

Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Что предложила Россия Украине в меморандуме

Раскрывать детали меморандума, который Россия передала Украине, Мединский не стал, однако немногим позже после его выступления документ попал в распоряжение РИА «Новости». Из него следует, что российская сторона действительно предложила Киеву два варианта по прекращению огня. Первый подразумевает выход ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Украине.

Также Россия потребовала от Украины придерживаться нейтрального статуса и не вступать в военные союзы и коалиции, установить ограничения на предельную численность ВСУ, распустить украинские националистические формирования в составе ВСУ и Нацгвардии, защитить права русского и русскоязычного населения, закрепив за русским языком статус государственного. Помимо этого, в меморандуме содержатся пункты о запрете на прием и размещение ядерного оружия на Украине и законодательном запрете героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также снятии санкций и ограничений, введенных против России. Реакция украинской стороны на российские требования пока не известна. По словам Умерова, Киеву потребуется около недели, чтобы изучить меморандум и упорядочить его содержание по шагам. Тем не менее Украина уже предложила провести новую встречу с Россией в период с 20 по 30 июня.

Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Мединский заключил, что российская делегация довольна итогами второго раунда переговоров. Результаты контакта оценил и президент Турции Эрдоган. «Это была действительно великолепная встреча», — сказал он. По словам Эрдогана, в дальнейшем турецкая сторона хочет организовать саммит на уровне глав государств с участием Путина, Зеленского и американского президента Дональда Трампа.