02 июня 2025 17:29 Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию конфликта 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Переговоры России и Украины 2025

Россия представила Украине проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, которого процитировали «Известия».



Он подчеркнул, что украинская делегация попросила время, чтобы внимательно изучить документ. «Мы передали наш меморандум, который состоит из двух частей. Первая: как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть: какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня», — заявил Мединский.

Глава российской делегации добавил, что во второй части украинской стороне предложили несколько путей для выхода из продолжения конфликта. «План достаточно подробный, проработанный с нашей стороны. Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат — ответят», — добавил Мединский.

Комментируя список из 339 детей, переданный украинской стороной, Мединский подчеркнул, что Россия не похищала их, а спасла от боевых действий, при этом возвращает Украине тех, у кого нашлись родители или другие законные представители. При этом глава делегации добавил, что представители киевского режима пытались превратить этот процесс в шоу. Министр обороны Рустем Умеров, возглавивший переговоры со стороны Украины, подтвердил получение меморандума и пообещал проработать ответ на него в течение недели. Переговоры во дворце Чираган продлились около часа и шли на русском языке.