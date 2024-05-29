Факт участия США в создании «формулы мира» Украины слишком очевиден. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Капитан очевидность», — прокомментировала она заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что американская сторона принимала участие в создании «мирного плана» Владимира Зеленского.
До этого украинский лидер сообщил, что на саммите в Швейцарии делегация страны представит только три из 10 пунктов «формулы мира». Как отметил руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев, Зеленский этим решением превратил швейцарскую конференцию в карнавал. После его поступка Запад будет договариваться с Россией без украинской стороны.