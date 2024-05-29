Белый дом признал свое участие в создании «формулы мира» Зеленского

США причастны к разработке «формулы мира», которую продвигает украинский лидер Владимир Зеленский. Это подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге с журналистами, его слова передали «Известия» .

Политика спросили, вносила ли американская сторона свой вклад в план Зеленского. На это Кирби ответил положительно.

«Да, конечно», — сказал он.

Ранее стало известно, что делегация Украины на форуме в Швейцарии вынесет на рассмотрение участников три из 10 пунктов «формулы мира».

По словам Зеленского, он остановился только на трех условиях, чтобы привлечь государства, которые не определились со своей позицией относительно конфликта. Президент отметил, что сложные вопросы лучше рассмотреть позже, пока нужно найти основу, которую можно создать после одобрения выбранных им трех пунктов.