Атака украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — варварство по отношению к гражданскому объекту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге .

«Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта», — сказала она.

Пожар, возникший после атаки в музее, до сих пор тушат. Как отметил губернатор региона Михаил Развожаев, панорама практически уничтожена. К тушению огня привлекли 83 человека и 22 единицы техники. Он пообещал, что объект обязательно восстановят. Также губернатор назвал удар по музею бесчеловечным поступком, которым киевский режим очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо.

Директор музея Михаил Смородкин напомнил, что во время ВОВ враг уже однажды пытался уничтожить здание. Однако после победы его восстановили.