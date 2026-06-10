Развожаев пообещал восстановить разрушенную панораму обороны Севастополя

Уничтоженная сегодня украинским БПЛА панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет восстановлена. Об этом написал губернатор региона Михаил Развожаев в «Максе» .

Он подчеркнул, что целенаправленный удар по музею — варварский и бесчеловечный поступок, которым противник продемонстрировал свое истинное лицо.

Развожаев напомнил, что во время Великой Отечественной войны 25 июня 1942 года немецко-фашистские захватчики также обстреливали Панораму, здание загорелось. Но пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна Франца Рубо, а после войны советские художники полностью его воссоздали.

«Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — заверил он.

Ночью украинский БПЛА самолетного типа атаковал музей. Начался сильный пожар, здание практически уничтожено.