Директор музея: панорама Севастополя либо уничтожена, либо критически повреждена

Полотно Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», вероятнее всего, получило критические повреждения или полностью уничтожено в результате удара украинского БПЛА, заявил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По словам Смородкина, когда огонь будет потушен, сотрудников допустят в здание и они обследуют экспозицию. Но уже сейчас ясно, что такой сильный и продолжительный пожар должен был нанести огромный ущерб.

Директор напомнил, что во время Великой Отечественной войны враг уже однажды пытался уничтожить музей и его главный экспонат, но после победы все восстановили. Он уверен, что так будет и теперь.

«Это не просто атака на здание. Враг ударил в нашу память, в нашу гордость, в нашу душу. Уничтожить правду и дух Севастополя невозможно — как бы ни старались те, кто воюет с историей», — заключил руководитель музея.

Ночью беспилотник ВСУ ударил по крыше здания панорамы. Возник пожар, которому присвоили четвертый ранг сложности.