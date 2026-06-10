Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» практически уничтожена ударом ВСУ

Ночью украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — объекту культурного наследия и одному из главных символов города-героя. В результате ЧП на месте начался пожар, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — сказал Развожаев.

По словам губернатора, противник специально ударил по тому, что дорого жителям.

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо», — заявил губернатор.

Он напомнил, что панорама уже переживала почти полное уничтожение — в 1942 году при артобстреле немецко-фашистских захватчиков здание загорелось и частично разрушилось. Тогда пожарные, солдаты и моряки вынесли из огня 86 фрагментов полотна, а после войны мастера фактически заново создали шедевр.