«Зафиксировано бегство ВСУ». Опубликованы кадры боев за освобождение Новоандреевки

Минобороны показало кадры боевой работы мотострелкового полка танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоандреевка в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Населенный пункт перешел под контроль российской армии 23 февраля.

Российские штурмовые подразделения группировки войск «Центр» наступали на Красноармейском направлении при огневой поддержке расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных беспилотников и дронов с системой сброса. Бойцы ВС РФ уничтожили основные огневые точки украинских боевиков в прилегающих к селу лесополосах.

«После чего кадрами объективного контроля было зафиксировано бегство ВСУ из населенного пункта Новоандреевка», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что штурмовики «Центра» взяли Новоандреевку без особого сопротивления со стороны украинских боевиков, а затем установили российский флаг на одном из центральных домов.

Ранее оборонное ведомство РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР — Улаклы и Новоандреевки.