ЗАЭС рассказала о радиационном фоне на станции после удара ВСУ

ЗАЭС: радиационная обстановка на станции осталась в норме

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции осталась в норме после атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Специалисты станции выполнили компенсирующие мероприятия по контролю за обстановкой в районе ее расположения.

«Радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения ведется в непрерывном режиме и не превышает естественных фоновых значений», — заверили в пресс-службе.

Артиллеристы ВСУ обстреляли пост радиационного контроля в Великой Знаменке. В результате он вышел из строя.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что атаки на ЗАЭС и Энергодар с беспилотников участились.

После ударов украинских боевиков по подстанции «Радуга» в Энергодаре часть города осталась без света на целых 16 часов. В Энергодаре живут большинство работников Запорожской АЭС.