Украинские военные разнесли пост радиационного контроля Запорожской АЭС

Артиллеристы Вооруженных сил Украины обстреляли пост радиационного контроля в Запорожской области, и он вышел из строя. Специалисты приняли меры для продолжения мониторинга, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС.

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий», — сообщили представители предприятия.

Радиационная обстановка в санитарной зоне, на самой площадке и в зоне наблюдения осталась под непрерывным контролем. Пресс-служба ЗАЭС сообщила, что превышений показателей не фиксировали.

Участились атаки беспилотниками на ЗАЭС и Энергодар, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он подтвердил разрушение подстанции «Луч» и удар по «Радуге». Город на 16 часов оставался без света.