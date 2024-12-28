Задержанный украинский агент рассказал о подготовке теракта против офицера

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта против высокопоставленного российского военнослужащего, заявил, что по заданию спецслужб Украины планировал подорвать его автомобиль. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определенный автомобиль высокопоставленного военнослужащего. В дальнейшем планировалось его заминировать этим устройством», — рассказал мужчина.

По версии следствия, гражданин России начал общаться с сотрудником украинской разведки через мессенджер. По заданию куратора он забрал из тайника взрывчатку, которую после этого должен был заложить под автомобиль или у ворот дома сотрудника Минобороны. Планировавшийся теракт был временно отменен, потому что преступник заболел. Все это время взрывное устройство он хранил в своей мастерской.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракты против российского военного и блогера, освещающего ход специальной военной операции.

Исполнителя планировавшегося теракта против офицера МО и блогера курировало ГУР.

Также правоохранители сорвали серию покушений на участвующих в специальной военной операции руководителей Минобороны. Они поймали четырех граждан России, у которых были самодельные взрывные устройства. Задержанные планировали совершить теракты по заданию украинских кураторов.