ФСБ пресекла теракты против офицера Минобороны и освещающего СВО блогера

Правоохранители предотвратили теракт украинских спецслужб против российского военного и блогера, который освещает ход спецоперации. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Силовики задержали россиянина, который действовал по заданию ГУР Украины. Злоумышленник забрал из схрона в Подмосковье взрывчатку мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Замаскированное под компактную музыкальную колонку СВУ имело поражающие элементы в виде шариков.

По данным ФСБ, украинский агент согласился сотрудничать со следствием.

Ранее правоохранители сорвали серию покушений на участвующих в специальной военной операции руководителей Минобороны. Они поймали четырех граждан России, у которых были самодельные взрывные устройства. Задержанные планировали совершить теракты по заданию украинских кураторов.