ФСБ пресекла теракты против офицера Минобороны и освещающего СВО блогера

Правоохранители предотвратили теракт украинских спецслужб против российского военного и блогера, который освещает ход спецоперации. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщило РИА «Новости».
Силовики задержали россиянина, который действовал по заданию ГУР Украины. Злоумышленник забрал из схрона в Подмосковье взрывчатку мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Замаскированное под компактную музыкальную колонку СВУ имело поражающие элементы в виде шариков.
По данным ФСБ, украинский агент согласился сотрудничать со следствием.
Ранее правоохранители сорвали серию покушений на участвующих в специальной военной операции руководителей Минобороны. Они поймали четырех граждан России, у которых были самодельные взрывные устройства. Задержанные планировали совершить теракты по заданию украинских кураторов.
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