Исполнителя планировавшегося теракта против офицера МО и блогера курировало ГУР

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, которому украинские кураторы приказали осуществить теракт против российского военного и блогера, освещающего ход специальной военной операции. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Правоохранители выяснили, что задержанный через Telegram познакомился с сотрудником ГУР МОУ, который стал его куратором.

Он приказал подозреваемому взять взрывчатку из тайника в Подмосковье. Мощность взрывного устройства — примерно полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. СВУ имело магнитное крепление и было замаскировано под музыкальную колонку.

«Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности», — заявили в ФСБ.

Ранее крупный теракт предотвратили в Московской области. Правоохранители задержали семь человек.