Забрать все. Трамп рассказал об ожиданиях от телефонного разговора с Путиным

Трамп до телефонного разговора был готов к тому, что Путин захочет забрать все

Президент США Дональд Трамп готовился к любому исходу телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил об этом журналистам, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я сказал, что пришло время остановить это, и он хочет остановить это. Думаю, очень высоки были шансы, что он скажет, что хочет забрать все», — признался политик.

Обсуждение пошло по иному сценарию. Трамп сообщил, что обсудил с Путиным проблемы другого порядка. Он убедился в готовности России к диалогу и допустил шанс на урегулирование конфликта.

В случае отсутствия прогресса Трамп пригрозил уступить Европе роль США в переговорном процессе. Он заявил, что Штаты втянулись в эту кампанию по вине предыдущей администрации Белого дома.

Телефонные переговоры Трампа и Путина прошли 19 мая. Кроме геополитических вопросов политики обсудили новый обмен заключенными.