Лидеров ЕС удивило нежелание Трампа усилить санкционное давление на Россию

FT: лидеров ЕС поразил отказ Трампа от усиления санкций после беседы с Путиным

Европейских лидеров удивил отказ президента США Дональда Трампа от ужесточения антироссийских санкций после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

Трамп описал достигнутые с Москвой договоренности во время телефонного разговора с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Из его слов следовало, что он «не готов оказать большее давление» на Россию.

В частности, американский лидер связался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентами Франции и Финляндии Эмманюэлем Макроном и Александером Стуббом, а также итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Телефонный разговор Путина с Трампом продлился более двух часов. По словам российского лидера, диалог оказался откровенным, очень содержательным и полезным.