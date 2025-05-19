Россия и США проведут новый обмен заключенными

Россия может обменяться с США девятью заключенными. Этот вопрос президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону, заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Конкретно [в телефонном разговоре с Трампом] были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен девять на девять человек», — сказал он.

Ушаков напомнил, что в последние месяцы прошли несколько таких гуманитарных акций. Кого именно могут освободить в рамках нового обмена, он не уточнил.

Самым громким обменом десятилетия стало возвращение бывшего предпринимателя Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы, взамен осужденной за наркотики баскетболистки Бриттни Грайнер. Одним из последних стало освобождение американского учителя Марка Фогеля в обмен на обвиненного в киберпреступлениях Александра Винника.