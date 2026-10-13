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    В Брянской области при ликвидации последствий атаки БПЛА пострадали пожарные

    Фото: Медиасток.рф

    В городе Жуковке Брянской области трое спасателей получили ранения при тушении пожара в частном доме. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в телеграм-канале.

    Дом загорелся после атаки украинского беспилотника. Прибывшие на место трое огнеборцев приступили к тушению, когда сдетонировало еще одно взрывное устройство.

    Все пожарные при взрыве получили травмы. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую помощь. Глава области пожелал раненым сотрудникам МЧС скорейшего выздоровления.

    Ранее в поселке Редкино Тверской области из-за атаки БПЛА загорелся завод. Сотрудников эвакуировали, возгорание ликвидировали.

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