В Брянской области при ликвидации последствий атаки БПЛА пострадали пожарные
В городе Жуковке Брянской области трое спасателей получили ранения при тушении пожара в частном доме. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в телеграм-канале.
Дом загорелся после атаки украинского беспилотника. Прибывшие на место трое огнеборцев приступили к тушению, когда сдетонировало еще одно взрывное устройство.
Все пожарные при взрыве получили травмы. Пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую помощь. Глава области пожелал раненым сотрудникам МЧС скорейшего выздоровления.
Ранее в поселке Редкино Тверской области из-за атаки БПЛА загорелся завод. Сотрудников эвакуировали, возгорание ликвидировали.
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