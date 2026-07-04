За сутки силы ПВО сбили более 200 беспилотников, летевших на Московский регион

Собянин: силы ПВО за сутки уничтожили 62 вражеских БПЛА на подлете к Москве

За последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили более 200 беспилотников ВСУ, направленных на Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 62 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — добавил глава города.

По сообщению пресс-службы Минобороны, за прошедшую ночь над Россией дежурные средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 389 украинских беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что в регионе сбили 67 БПЛА.

Замглавы МИД Михаил Галузин сообщил, что Латвия и другие государства Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для атак ВСУ на Россию.