Силы ПВО сбили 67 БПЛА над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 67 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Падение обломков зафиксировали в районе порта Высоцк», — написал он.

Дрозденко добавил, что детальная информация уточняется. Военные продолжают отражение атаки.

Пресс-служба Минобороны уточнила, что всего в течение минувшей ночи над российскими регионами сбили 389 украинских беспилотников.

Днем ранее при атаке беспилотников ВСУ в Брянской области погиб мужчина, сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

Еще один украинский БПЛА атаковал автомобиль в селе Чуровичи Климовского района — водитель получил ранения. Также под удар попала машина с женщиной в Суземке, ее привезли в больницу, медики оказывают помощь.