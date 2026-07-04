Страны Балтии открыли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России

Галузин: страны Балтии предоставляли коридоры для ударов ВСУ по России

Латвия и другие государства Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для атак ВСУ по России. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики предоставляли воздушные коридоры для беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

При этом официально Литва, Латвия и Эстония утверждали, что якобы не разрешали Украине использовать собственную территорию для ударов беспилотников на объекты в России.

В течение прошлой ночи военные отразили налет 389 БПЛА над территорией России. Власти Ленинградской области заявили о 67 сбитых беспилотниках, боевая работа еще продолжается.

В Московской области режим беспилотной опасности отменили утром в субботу — он действовал с вечера пятницы, 3 июля.