За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области раздались почти 400 взрывов. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава местной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.

Он отметил, что было не менее 397 взрывов. Несколько инфраструктурных объектов получили повреждения. При этом какие именно, чиновник не раскрыл.

Еще 9 декабря Федоров заявил о 218 взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Он отметил, что ВС России наносили удары по объектам инфраструктуры в 11 населенных пунктах.

Ранее наемники из Румынии засняли последствия попадания ракеты комплекса «Искандер» в пункт дислокации украинской армии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.