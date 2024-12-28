За сутки на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели 400 взрывов

За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области раздались почти 400 взрывов. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава местной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.
Он отметил, что было не менее 397 взрывов. Несколько инфраструктурных объектов получили повреждения. При этом какие именно, чиновник не раскрыл.
Еще 9 декабря Федоров заявил о 218 взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Он отметил, что ВС России наносили удары по объектам инфраструктуры в 11 населенных пунктах.
Ранее наемники из Румынии засняли последствия попадания ракеты комплекса «Искандер» в пункт дислокации украинской армии в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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