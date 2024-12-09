Более 200 взрывов прогремели за сутки в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Глава украинской Запорожской ОВА Федоров сообщил о 218 взрывах за сутки

MIT Russia/via Globallookpress.com
Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

За сутки на подконтрольной Украине территории Запорожской области прогремели 218 взрывов. Об этом сообщил киевский глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

Он заявил, что российские авиация, беспилотники, РСЗО и артиллерия наносили удары по объектам инфраструктуры в 11 населенных пунктах. Мирные жители при этом не пострадали.

Ранее российский разведчик-пулеметчик с позывным Шахтер рассказал, что в Запорожской области появилась буферная зона шириной около 30 километров от линии боевого соприкосновения. Летающие там беспилотники позволяют срывать ротации противника, не давая украинским войскам перебрасывать на передовую тяжелую технику, добавил он.

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