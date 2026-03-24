За сутки бойцы «Юга» поразили 59 блиндажей ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Подразделения беспилотных систем группировки войск «Юг» за сутки поразили 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ на трех направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, написал ТАСС .

По его словам, войска беспилотных систем уничтожили 12 антенн связи и БПЛА противника, а также терминал Starlink и восемь наземных робототехнических комплексов на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях.

«Поражено два пункта управления БПЛА, а также 59 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты шесть беспилотников противника», — уточнил он.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что лейтенант Максим Давыденко уничтожил четыре украинских дрона типа «Баба-яга» при выполнении воздушного патрулирования.

Ранее операторы подразделения беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» впервые применили новый тяжелый БПЛА «Гекса-кран» в ходе боев за Константиновку.