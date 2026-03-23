ВС России применили новый тяжелый дрон «Гекса-кран» в боях за Константиновку

Тяжелый беспилотник нового поколения «Гекса-кран» начали использовать подразделения группировки «Южная» во время сражения за Константиновку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны.

«Операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады „Южной“ группировки войск в ходе боев за Константиновку протестировали и успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник „Гекса-кран“, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что во время применения тяжелый дрон сбросил противотанковую мину ТМ-62, поразив вражеское укрытие, а также три боеприпаса, которые полностью уничтожили опорные пункты ВСУ на одном из направлений вблизи Константиновки.

Командир взвода с позывным Гера рассказал, что БПЛА отлично себя показал в зоне боевых действий. Это российская разработка, которая значительно превосходит по техническим характеристикам аналогичные вооружения противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой в ДНР.