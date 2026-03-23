Российский офицер лично сбил четыре дрона «Баба-яга» и спас бойцов от гибели

Минобороны: лейтенант ВС РФ Давыденко сбил четыре БПЛА «Баба-яга» и спас бойцов

Лейтенант Максим Давыденко лично уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга» в ходе боевого дежурства на одном из тактических направлений. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Офицер выполнял воздушное патрулирование над позициями своих подразделений, когда обнаружил вражеские беспилотники. Благодаря его профессиональным действиям потерь среди личного состава удалось избежать, а противник потерял вооружение.

В ведомстве также рассказали о подвиге командира инженерно-саперного взвода капитана Дмитрия Иванова. Он выполнял задачу по уничтожению выявленного пункта управления и запуска беспилотников противника.

Офицер лично провел разведку путей подхода к объекту и скрытно разминировал 10 самодельных взрывных устройств. Это обеспечило безопасный подход личного состава для выполнения задачи.

Ранее старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» Александр Перевозчиков рассказал, что на Добропольском направлении боевики Вооруженных сил Украины применяют различные виды самодельных мин, замаскированных под повседневные вещи.