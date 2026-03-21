За шесть часов силы ПВО уничтожили 71 украинский дрон над территорией России

Российские системы ПВО за шесть часов перехватили или уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ракетчики сбивали украинские дроны над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым. Отчет Минобороны затрагивал временной промежуток с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

До 14:00 за семь часов силы ПВО ликвидировали 54 беспилотника ВСУ. За ночь над российскими регионами средства противовоздушной обороны уничтожили 283 украинских БПЛА. Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Самарской, Курской и Саратовской областями.

В Ростовской области за ночь сбили около 90 беспилотников. Под удар попали девять районов региона.