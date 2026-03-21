ПВО уничтожила 54 украинских БПЛА над Россией за семь часов

Системы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов России. Об этом сообщило Минобороны .

По данным ведомства, в период с 07:00 до 14:00 по столичному времени перехватили дроны ВСУ над Московским регионом, а также над Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской и Волгоградской областями и Республикой Башкортостан.

Ранее в Минобороны сообщали о масштабной ночной атаке, когда российские силы ПВО уничтожили 283 беспилотника в небе над страной.

В свежей сводке о проведении спецоперации ведомство сообщило, что российские военные нанесли удары по энергетике и объектам транспортной инфраструктуры. Поражались цели, связанные с обеспечением деятельности ВСУ. Также в течение суток били по пунктам управления БПЛА, местам размещения противника в 137 районах.