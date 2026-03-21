ПВО уничтожила 54 украинских БПЛА над Россией за семь часов
Системы противовоздушной обороны за семь часов уничтожили 54 украинских беспилотника самолетного типа над рядом регионов России. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, в период с 07:00 до 14:00 по столичному времени перехватили дроны ВСУ над Московским регионом, а также над Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской и Волгоградской областями и Республикой Башкортостан.
Ранее в Минобороны сообщали о масштабной ночной атаке, когда российские силы ПВО уничтожили 283 беспилотника в небе над страной.
В свежей сводке о проведении спецоперации ведомство сообщило, что российские военные нанесли удары по энергетике и объектам транспортной инфраструктуры. Поражались цели, связанные с обеспечением деятельности ВСУ. Также в течение суток били по пунктам управления БПЛА, местам размещения противника в 137 районах.