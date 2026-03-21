Атаку 90 БПЛА отразили в Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

Массированную атаку БПЛА отразили прошедшей  ночью в девяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в МАХ.

«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области», — написал он.

Беспилотники сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

В Энгельсе в результате атаки дронов в нескольких домах выбило стекла, гражданская инфраструктура получила повреждения.

