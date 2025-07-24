Дрон ВСУ убил женщину в Сочи

В Сочи при падении обломков БПЛА погиб человек

Еще одна женщина получила тяжелые ранения. Обе находились на улице в момент налета беспилотников.

Пострадавшую уже госпитализировали. На месте работают оперативные и специальные службы.

Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в ночь на 24 июля сообщил об атаке беспилотников Украины на местную нефтебазу на улице Таврической.

Позднее стало известно, что после падения сбитого дрона в Адлере загорелся гаражный кооператив.

Туристов в Сочи и Адлере в отелях перевели на подземную парковку. Над городами продолжает работать ПВО.