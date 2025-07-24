Туристов в Сочи эвакуировали из отелей из-за атаки беспилотников

Около пяти взрывов прозвучало в небе над Сочи в ночь на 24 июля. Туристов из отелей эвакуировали на парковки. Об этом написал Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Очевидцы сообщили, что слышали взрывы около 01:00, в городе работает система противовоздушной обороны. Туристы из отеля Mantera рассказали каналу, что их эвакуировали на парковку. Подобные меры приняли и в ряде других отелей.

Сочинцы жалуются на перебои в работе интернета. Очевидцы сообщают, что в результате атаки есть прилеты. Официальной информации об этом пока не поступало.

Работу сочинского аэропорта ограничили, самолетам запретили посадку и взлет. Эта мера необходима для безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Угроза атаки беспилотников объявлена властями Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.