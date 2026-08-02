За ночь ПВО уничтожила 635 украинских БПЛА над регионами России
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, в ночь на воскресенье, 2 августа, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.
Также под удар попали Московский регион, Республика Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.
Во время ночных ударов в Саратовской области погибли два человека. Губернатор региона Роман Бусаргин принес соболезнования их родным и близким.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о шести уничтоженных на подлете к столице беспилотниках ВСУ. О раненых или погибших он не заявлял.