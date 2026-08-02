Военные уничтожили шесть БПЛА в направлении Москвы

В направлении Москвы уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе» .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — объявил он.

В предыдущий день военные, по информации Собянина, сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. В течение июля на Московский регион нацелили 6225 БПЛА, из них 780 уничтожили на подлете к столице.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 1 августа над Россией сбили 274 беспилотных летательных аппарата. Их засекли над Липецкой, Саратовской, Тульской, Смоленской, Орловской, Волгоградской областями, Крымом, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.