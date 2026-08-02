Два человека погибли из-за атаки БПЛА ВСУ в Саратовской области

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область, погибли два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона.

Пресс-служба прокуратуры Саратовской области сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников. Надзорное ведомство проконтролирует, чтобы пострадавшим и семьям погибших своевременно оказали всю необходимую помощь. Сотрудники прокуратуры взаимодействуют с органами власти, правоохранителями и другими ведомствами.

До этого Бусаргин сообщил, что беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, есть пострадавшие.

Ранее Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны уничтожили 152 БПЛА ВСУ над семью областями, Крымом, Республикой Башкортостан, Краснодарским краем и акваториями Черного и Азовского морей.